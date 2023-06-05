По франшизе «Последний богатырь» снимут сериал
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Онлайн-кинотеатр START сообщил о подготовке к съёмкам сериала «Последний богатырь: Наследие». Планируется, что работа над проектом начнётся этим летом, а пост режиссёра займёт Антон Маслов — соавтор «Вампиров средней полосы».
«Наследие» продолжит трилогию фильмов о том, как простой москвич попадает в мир былин и русских сказок. Сюжет расскажет о событиях в мире «Последнего богатыря» через 20 лет после основных событий. О других деталях пока не сообщается.
Напомним, что параллельно идёт производство ещё одного полнометражного фильма. «Финист. Первый богатырь» станет приквелом, который расскажет о судьбе богатыря Финиста Ясного Сокола. Авторы сообщали, что лента выйдет в прокат 1 января 2025 года.
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