По франшизе «Последний богатырь» снимут сериал

Онлайн-кинотеатр START сообщил о подготовке к съёмкам сериала «Последний богатырь: Наследие». Планируется, что работа над проектом начнётся этим летом, а пост режиссёра займёт Антон Маслов — соавтор «Вампиров средней полосы».

«Наследие» продолжит трилогию фильмов о том, как простой москвич попадает в мир былин и русских сказок. Сюжет расскажет о событиях в мире «Последнего богатыря» через 20 лет после основных событий. О других деталях пока не сообщается.

Напомним, что параллельно идёт производство ещё одного полнометражного фильма. «Финист. Первый богатырь» станет приквелом, который расскажет о судьбе богатыря Финиста Ясного Сокола. Авторы сообщали, что лента выйдет в прокат 1 января 2025 года.