Авторы Atomic Heart на шоу Гарика Харламова: во второй части будет больше RPGшности
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Руководитель Mundfish Роберт Багратуни и финансовый директор студии Евгения Седова стали гостями шоу «КСТАТИ», которое ведут комики Гарик Харламов и Азамат Мусагалиев.
Среди прочего разработчики подтвердили, что «пипец как» довольны продажами Atomic Heart, а Роберт также ответил на сравнение игры с Fallout, раскрыв планы на сикел.
Прокачка персонажа в Atomic Heart, как в Fallout? Ну, Fallout намного больше RPGшный, чем первый Atomic, но я думаю, что во второй части будет намного больше RPGшности.
Позже в эфире также появилась Анита Пудикова (прообраз балерин-близняшек), кратко рассказавшая о своём участии в проекте.
Ребята нашли меня через социальные сети, так мы и познакомились. После выхода игры было интересно заходить на форумы и читать комментарии. Мой любимый: «У моей руки сегодня праздник».
Ранее в России вышла бумажная книга об истории вселенной Atomic Heart.
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