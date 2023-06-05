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Авторы Atomic Heart на шоу Гарика Харламова: во второй части будет больше RPGшности

Руководитель Mundfish Роберт Багратуни и финансовый директор студии Евгения Седова стали гостями шоу «КСТАТИ», которое ведут комики Гарик Харламов и Азамат Мусагалиев.

Среди прочего разработчики подтвердили, что «пипец как» довольны продажами Atomic Heart, а Роберт также ответил на сравнение игры с Fallout, раскрыв планы на сикел.

Прокачка персонажа в Atomic Heart, как в Fallout? Ну, Fallout намного больше RPGшный, чем первый Atomic, но я думаю, что во второй части будет намного больше RPGшности.

Позже в эфире также появилась Анита Пудикова (прообраз балерин-близняшек), кратко рассказавшая о своём участии в проекте.

Ребята нашли меня через социальные сети, так мы и познакомились. После выхода игры было интересно заходить на форумы и читать комментарии. Мой любимый: «У моей руки сегодня праздник».

Ранее в России вышла бумажная книга об истории вселенной Atomic Heart.