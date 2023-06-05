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Утекли 26 минут геймплея The Crew Motorfest

Утекли 26 минут геймплея The Crew Motorfest
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5 июня в Сети появилась запись игрового процесса The Crew Motorfest, однако через несколько часов ролик был удалён с YouTube по требованию Ubisoft. Судя по всему, видео опубликовал один из тестеров проекта — оно было выложено в далеко не лучшем качестве с водяными знаками на весь экран.

Ролик можно посмотреть на хостинге Vimeo по этой ссылке.

Как и было заявлено ранее, действие The Crew Motorfest развернётся на Гавайях. В этот раз пользователи смогут управлять только автомобилями — то есть без катеров и самолётов из второй части серии.

Релиз The Crew Motorfest состоится в этом году на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. При этом на ПК игра будет доступна только через Ubisoft Connect и Epic Games Store.

Это уже не первая утечка
Утекли скриншоты The Crew Motorfest с автомобилями, лодками и мотоциклами
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