Утекли 26 минут геймплея The Crew Motorfest

5 июня в Сети появилась запись игрового процесса The Crew Motorfest, однако через несколько часов ролик был удалён с YouTube по требованию Ubisoft. Судя по всему, видео опубликовал один из тестеров проекта — оно было выложено в далеко не лучшем качестве с водяными знаками на весь экран.

Как и было заявлено ранее, действие The Crew Motorfest развернётся на Гавайях. В этот раз пользователи смогут управлять только автомобилями — то есть без катеров и самолётов из второй части серии.

Релиз The Crew Motorfest состоится в этом году на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. При этом на ПК игра будет доступна только через Ubisoft Connect и Epic Games Store.