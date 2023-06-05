В Госдуме планируют ввести маркировку контента, созданного нейросетями
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В Государственной Думе начали работу над концептом законопроекта о маркировке контента, созданного нейросетями. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на зампредседателя комитета по информационной политике и технологиям Антона Горелкина.
Депутат рассказал, что в Думе уже изучают опыт других стран и работают над основными определениями. По мнению Горелкина, маркировка контента позволит бороться с дипфейками.
Цель законопроекта – снизить риски использования продуктов, созданных при помощи технологий искусственного интеллекта. В частности, так называемых дипфейков.
Каким образом нужно будет помечать, что изображение, звук или видео было создано при помощи нейросетей, пока неизвестно. Ранее Горелкин сообщал, что закон о маркировке подобного контента может быть принят до конца года.
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