Авторы RoboCop Rogue City по «Робокопу» показали 17 минут геймплея

Польская студия Teyon, известная по разработке Terminator: Resistance, представила большой ролик с игровым процессом предстоящей RoboCop: Rogue City.

Авторы показали, как будут выглядеть перестрелки с врагами, передвижение по локациям, заставки с диалогами и другие элементы геймплея.

Видео доступно на YouTube-каналеTry aGame. Права на видео принадлежат Teyon.

Шутер от первого лица по «Робокопу» перенесёт игроков в Детройт будущего. Главного героя озвучит Питер Уэллер, который исполнял роль Алекса Мёрфи в серии фильмов. Ожидается, что прохождение игры займёт 20–30 часов.

Релиз RoboCop: Rogue City должен состояться в сентябре этого года. Релиз состоится на ПК (страница игры доступна в российском Steam), а также на PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch.