Вышел тизер фильма «Птичий короб: Барселона» — спин-офф хоррора с Сандрой Буллок
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Платформа Netflix представила тизер фильма «Птичий короб: Барселона» — нового проекта во вселенной одноимённой ленты, вышедшей в 2018 году.
Тогда атмосферный хоррор рассказал о появлении на Земле существ, которые убивают людей при взгляде на них. Главную роль в «Птичьем коробе» сыграла Сандра Буллок, которая вместе с детьми отправилась на поиски безопасного для жизни места.
Теперь нас ждёт спин-офф той картины. Действие перенесётся в Барселону, где появятся новые персонажи.
Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.
Главные роли исполнят Марио Касас («Три метра над уровнем неба»), Джорджина Кэмпбелл («Чёрное зеркало»), Диего Кальва («Нарко: Мексика») и Наиля Шуберт.
Фильм выйдет на Netflix 14 июля.
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