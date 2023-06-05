Появились первые фото смартфона Nothing Phone 2

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Инсайдер, известный под ником OnLeaks предоставил качественные снимки Nothing Phone (2), второй версии смартфона от компании Nothing основателя OnePlus Карла Пэя.

Судя по всему, новая модель не слишком отличается от оригинала. Разработчики поработали над дизайном корпуса и оснастили устройство двойной вспышкой. Также были обновлены элементы освещения на задней панели, особенно вокруг модуля камеры.

Фото: Smartprix

Официально представить Nothing Phone (2) создатели сматфона планируют в июле. Уже известно, что устройство получит более мощную батарею и процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

Фото Nothing Phone (2) от OnLeaks

Фото: smartprix

Фото: smartprix

Фото: smartprix

Фото: Smartprix

В марте этого года Nothing представила Nothing Ear (2), улучшенную версию своих беспроводных наумников с улучшенным шумоподавлением и режимом прозрачности.