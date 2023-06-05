Apple представила iOS 17: новое приложение для звонков, свежие функции AirDrop и IMessage

Во рамках трансляции WWDC 2023 компания Apple представила iOS 17 — новую версию операционной системы для iPhone и iPad.

В iOS 17 было переработано приложение для звонков. Вы сможете менять экран входящего звонка для каждого отдельного контакта — менять фото, шрифт и цвет текста.

Фото: Apple

Кроме того, iPhone будет в реальном режиме показывать текст сообщения, который оставляет автор звонка на голосовую почту. Функция Live Voicemail также может показывать текстовую версию во время общения.

Фото: Apple

Apple также добавила функцию обмена контактами через Air Drop — NameDrop. Чтобы обменяться виртуальными визитками, нужно будет поднести устройства друг к другу.

Фото: Apple

Среди других обновлений стоит отметить улучшенную корректировку ввода в клавиатуре, переработку эмодзи и стикеров в iMessage и автоматические уведомления друзьям о том, что вы добрались в точку назначения.

Фото: Apple

Трансляция ежегодного ивента WWDC от Apple проходит в эти минуты на YouTube и официальном сайте компании. Подробности о ходе презентации и все самые важные анонсы можно посмотреть в отдельном материале нашей редакции.