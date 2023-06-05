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Apple изменила фразу вызова голосового ассистента «Привет, Siri» на просто «Siri» в IOS 17

Apple изменила фразу вызова голосового ассистента «Привет, Siri» на просто «Siri» в IOS 17
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Во время анонса новой версии операционной системы iOS 17 компания Apple сообщила, что упростила команду для вызова голосового помощника Siri в iPhone.

Теперь для активации программы достаточно будет сказать «Siri» вместо «Привет, Siri» («Hey Siri»). По мнению специалистов, это будет способствовать облегчению работы и использованию более непринуждённых запросов — слухи о событии появились несколькими днями ранее.

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The Verge отмечает, что это потребовало серьёзных усилий, так как фраза из двух слов может точнее определить, когда голосовой помощник должен отреагировать, а когда срабатывание ложное. В то же время некоторые альтернативы Сири от других компаний уже давно используют для вызова помощника лишь его имя.

iOS 17 была представлена во время WWDC 2023. Обновления также получили приложение для звонков, Air Drop и другие элементы операционной системы.

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