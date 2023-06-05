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Все подробности о гарнитуре Apple Vision Pro

Все подробности о гарнитуре Apple Vision Pro
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Во время трансляции WWDC 2023 компания Apple подробно рассказала о шлеме смешанной реальности Vision Pro — новом устройстве, которое создатели сравнивают по важности с iPhone и Mac.

Как рассказали во время презентации, гарнитуру можно будет использовать в двух режимах: дополненной и виртуальной реальности.

Фото: Apple

Управлять устройством можно с помощи жестов, движений глаз и голосовых команд.

Vision Pro будет активно использовать другие продукты системы Apple — в гаджете будут доступны многие приложения с iOS.

Фото: Apple

В рамках сегодняшней презентации Apple также представила новую версию операционной системы iOS, 15-дюймовый Macbook Air, а также другие устройства и приложения. О всех событиях прошедшего мероприятия можно узнать в нашем специально материале.

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