Все подробности о гарнитуре Apple Vision Pro

Во время трансляции WWDC 2023 компания Apple подробно рассказала о шлеме смешанной реальности Vision Pro — новом устройстве, которое создатели сравнивают по важности с iPhone и Mac.
Как рассказали во время презентации, гарнитуру можно будет использовать в двух режимах: дополненной и виртуальной реальности.
Фото: Apple
Управлять устройством можно с помощи жестов, движений глаз и голосовых команд.
Vision Pro будет активно использовать другие продукты системы Apple — в гаджете будут доступны многие приложения с iOS.
Фото: Apple
В рамках сегодняшней презентации Apple также представила новую версию операционной системы iOS, 15-дюймовый Macbook Air, а также другие устройства и приложения. О всех событиях прошедшего мероприятия можно узнать в нашем специально материале.
- 5 июня 2023
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