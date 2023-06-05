Apple представила шлем дополненной реальности Vision Pro

На трансляции WWDC 2023 компания Apple анонсировали своё новое устройство — Apple Vision Pro. Это то самое устройство дополненной реальности, о котором сообщали инсайдеры последние несколько лет.

Фото: Apple

Apple Vision Pro представляет из себя проводной шлем, который позволяет погрузиться в виртуальную среду и работать в цифровом пространстве. С помощью гаджета пользователи смогут управлять приложениями с iPhone c помощью жестов, движением глаз и голосом, смотреть фильмы и сериалы, читать статьи и сёрфить в интернете, а также заниматься другими привычными делами.

Рабочее пространство в Vision Pro Фото: Apple

Корпорация называет устройство новым большим устройством, которое изменит мир. Инженеры Apple утверждают, что Vision Pro работает как часы и моментально погружает в себя, трансформируя пространство вокруг юзера в удобную для него среду.