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Diablo 4 официально вышла на ПК и консолях

Diablo 4 официально вышла на ПК и консолях
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6 июня в 02:00 мск состоялся релиз Diablo 4. Теперь проект доступен всем обладателям игры, включая владельцев стандартного издания проекта за $ 70. Ранее новинку могли оценить покупатели расширенной или максимальной версий — они играют с 2 июня.

За время раннего доступа некоторые игроки успели не только пройти сюжетную кампанию, но и прокачать своих персонажей до максимального 100 уровня. Blizzard же за эти дни успела выпустить несколько патчей, устраняющих баги и правящих баланс.

Diablo 4 — четвёртая часть культовой серии экшен-RPG. Действие квадриквела разворачивается через 60 лет после событий третьей части — после того, как миллионы людей были убиты действиями Высоких Небес и Пылающего Ада. Сюжет будет во многом посвящён Лилит, прародительнице человечества и дочери Мефисто.

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