Diablo 4 официально вышла на ПК и консолях

6 июня в 02:00 мск состоялся релиз Diablo 4. Теперь проект доступен всем обладателям игры, включая владельцев стандартного издания проекта за $ 70. Ранее новинку могли оценить покупатели расширенной или максимальной версий — они играют с 2 июня.
За время раннего доступа некоторые игроки успели не только пройти сюжетную кампанию, но и прокачать своих персонажей до максимального 100 уровня. Blizzard же за эти дни успела выпустить несколько патчей, устраняющих баги и правящих баланс.
Diablo 4 — четвёртая часть культовой серии экшен-RPG. Действие квадриквела разворачивается через 60 лет после событий третьей части — после того, как миллионы людей были убиты действиями Высоких Небес и Пылающего Ада. Сюжет будет во многом посвящён Лилит, прародительнице человечества и дочери Мефисто.
- 6 июня 2023
-
02:00
- 5 июня 2023
-
22:57
-
21:33
-
21:31
-
20:56
-
20:25
-
20:12
-
19:47
-
19:44
-
19:34
-
19:07
-
18:48
-
18:18
-
17:42
-
17:19
-
16:50
-
16:49
-
16:25
-
16:25
-
15:57
-
15:30
-
15:24
-
15:05
-
14:58
-
14:25
-
13:55
-
13:23
-
12:58
-
12:44
-
12:07
-
11:57
-
11:25
-
11:17
-
10:51
-
10:48