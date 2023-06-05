iPhone X и iPhone 8 не обновят до iOS 17

Apple вместе с анонсом iOS 17 объявила, какие устройства получат обновление до следующей операционной системы. Как оказалось, поддержки лишатся сразу два легендарных смартфона — iPhone 8 и iPhone X. Они останутся на iOS 16.

Список смартфонов, совместимых с iOS 17, выглядит следующим образом:

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max.

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max.

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max.

iPhone XS, XS Max.

iPhone XR

iPhone SE (2-го поколения и новее).

iOS 17 станет очередным эволюционным шагом, никаких революций не ожидается. Apple пересмотрела многие базовые приложения, дав ещё больше возможностей для кастомизации и дальнейшего улучшения работы. Подробнее — в нашем отдельном материале.