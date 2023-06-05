iPhone X и iPhone 8 не обновят до iOS 17
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Apple вместе с анонсом iOS 17 объявила, какие устройства получат обновление до следующей операционной системы. Как оказалось, поддержки лишатся сразу два легендарных смартфона — iPhone 8 и iPhone X. Они останутся на iOS 16.
Список смартфонов, совместимых с iOS 17, выглядит следующим образом:
- iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max
- iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max.
- iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max.
- iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max.
- iPhone XS, XS Max.
- iPhone XR
- iPhone SE (2-го поколения и новее).
iOS 17 станет очередным эволюционным шагом, никаких революций не ожидается. Apple пересмотрела многие базовые приложения, дав ещё больше возможностей для кастомизации и дальнейшего улучшения работы. Подробнее — в нашем отдельном материале.
Подробности новой ОС
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