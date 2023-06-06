Папа и дедушка Сидни Суини не выдержали первую серию откровенного сериала «Эйфория»
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Сидни Суини — популярная актриса, известная по роли Кэсси Говард в американском подростковом сериале HBO «Эйфория». Недавно девушка рассказала, как на сериал отреагировали её родственники.
Суини отметила, что её мама и бабушка отлично относятся к проекту и активно поддерживают её, а вот папа и дедушка Суини не выдержали даже первую серию из-за откровенных сцен с участием актрисы.
Момя мама постоянно навещала меня на съёмочной площадке. Она знала, в чём суть сериала, и мы много говорили о нём. А вот отец… да, я не подготовила его. Совсем. Мой отец и дедушка выключили первую серию и не досмотрели её.
Одной из наиболее обсуждаемых тем сериала после его выхода стала откровенность и нагота. Одним это понравилось, а другим — нет.
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