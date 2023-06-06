Производство фильма по сериалу «Сообщество» остановлено из-за забастовки сценаристов США

Забастовка сценаристов США продолжает влиять на большие голливудские проекты. Совсем скоро должны были стартовать съёмки полнометражного фильма по мотивам комедийного сериала «Сообщество», однако авторам пришлось отложить производство до окончания протеста.

Дело в том, что создатели не успели дописать сценарий, а по правилам Гильдии сценаристов авторы не имеют права участвовать в производстве до окончания забастовки. Таким образом, создатель оригинального сериала Дэн Хармон приступит к съёмкам уже после завершения протеста.

Первый сезон «Сообщества» вышел в 2009 году. Шоу закрыли в 2015-м, после выхода шестого сезона. В сериале рассказывается о сообществе студентов, которое состоит из взрослых людей из самых разных слоёв общества. В картине к своим ролям вернутся Джоэл Макхейл (Джефф), Дэнни Пуди (Эбед), Элисон Бри (Энни), Гиллиан Джейкобс (Бритта). Пока неясно, появятся ли в картине другие ключевые участники «Сообщества»: Иветт-Николь Браун (Ширли), Дональд Гловер (Трой) и Чеви Чейз (Пирс).