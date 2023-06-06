Критики назвали «Трансформеров: Восхождение Звероботов» одним из лучших фильмов франшизы
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Сегодня спало эмбарго на публикацию рецензий на фильм «Трансформеры: Восхождение Звероботов». В целом критики приняли ленту смешанно, отмечая как хорошие, так и очень слабые стороны.
На сайте Rotten Tomatoes у ленты 68% свежести на основе 19 рецензий. На Metacritic у картины 46 баллов из на основе всего 12 рецензий.
Фото: Metacritic
Фото: Metacritic
Журналисты отмечают, что фильм надоедает вечной беготнёй героев и бессмертием главных героев. Ленту называют бездушным блокбастером, который ничем не цепляет. Но есть и светлые моменты: зрелищный экшен, диалоги между персонажами и музыка.
К концу фильма непрерывная беготня и драки становятся однообразными. Ещё есть много моментов, когда двое ведущих людей не могут умереть, а трансформеры кажутся невосприимчивыми ко всему. Ставки не ощущаются высокими.
Шаг назад, в бессмысленное забвение, для франшизы, которая ненадолго вселила надежду во что-то лучшее.
Это весёлый летний блокбастер под попкорн. Здесь представлен крутой экшен, персонажи, за которых можно болеть, дерзкий юмор и душевность.
Масштабные, эпические сцены сражений и трогательная дружба между Миражом и Ноем делают этот фильм незабываемым! Временами весёлый, временами тяжёлый и эмоциональный, это лучший фильм о трансформерах со времён первого.
Фильм «Трансформеры: Восхождение Звероботов» выйдет 9 июня, но не в России.
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