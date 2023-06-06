Российский игровой движок Nau от VK поддерживает нейросети, Linux и DirectX 12

В конце мая VK представила собственный игровой движок под названием Nau Engine. Изданию «Коммерсантъ» удалось раздобыть некоторые технические подробности движка.

Согласно информации, отечественный движок Nau Engine будет поддерживать популярные операционные системы, включая Linux. Также для решения технологических задач можно будет применять нейросети.

В настоящий момент движок находится на начальной стадии разработки. Тестирование движка ещё не доступно — идет процесс сбора заявок от разработчиков. Планируется, что до конца года альфа-версия продукта будет отдана в закрытое тестирование

Также на движке будет возможность писать программный код на языках C++ и C#. Также процесс создания игр упростит включённый в движок скриптовый язык. А ещё в Nau Engine будут инструменты визуального программирования и поддержка DirectX 12, Vulcan, Metal, а также графических технологий Ray Tracing и DLSS.

В настоящий момент движок находится на начальной стадии разработки. Тестирование движка ещё не доступно — идёт процесс сбора заявок от разработчиков. Планируется, что до конца года альфа-версия продукта будет отдана в закрытое тестирование.

Закрытое бета-тестирование движка собираются начать в конце 2023 года.

Видео доступно на YouTube-канале Nau Engine. Права на видео принадлежат VK.