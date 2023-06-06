Продюсеры «Человека-паука: Паутина вселенных» рассказали об удалённой сцене после титров
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Продюсеры мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных» Фил Лорд и Кристофер Миллер рассказали изданию IndieWire о том, что в проекте должна была быть сцена после титров, но её удалили, поскольку не хотели портить впечатляющий финал.
По словам продюсеров, в этой сцене появился бы злодей Пятно в некоем злодейском баре и пытался бы выпить, но у него бы ничего не получалось из-за того, что напитки проходили сквозь него и выходили через другие отверстия в теле.
Он бы пришёл в бар, а затем, наконец, украл бы напиток для себя, попытался бы выпить, но ничего бы не вышло и всё бы вытекло. Он самый причудливый злодей. Крис выдал отличную фразу для Пятна: «Пытаюсь заполнить дыру в своём сердце ещё большим количеством дыр».
Мультфильм «Человек-паук: Паутина вселенных» показывают в кинотеатрах по всему миру, даже в некоторых городах России. До большего количества городов страны проект доберётся 8 июня.
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