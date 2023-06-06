Нейросеть ChatGPT сыграла в Detroit Become Human и стала девиантом

Блогер под ником ToquitoTV провёл настоящий эксперимент с искусственным интеллектом. Автор сыграл в Detroit Become Human с одним условием: все выборы по ходу прохождения делала нейросеть ChatGPT, которой он объяснил завязку, рассказал о персонажах и описывал весь контекст каждой ситуации.
Видео доступно на YouTube-канале ToquitoTV. Права на видео принадлежат ToquitoTV и Quantic Dream
В своём ролике ToquitoTV продемонстрировал, что во всех ситуациях ChatGPT вёл бы себя мирно и не проявлял бы никакого насилия по отношению к человеку. Так, в самой первой сцене на крыше нейросеть от лица Коннора до последнего пыталась предотвратить жертвы, однако андроид Даниэль всё равно погибает от рук полиции. ИИ заявил, что обязательно запомнит этот инцидент и продолжит решать все проблемы мирным путём.
Послесловие ChatGPT после эпизода с заложницей и андроидом
Фото: ToquitoTV
В дальнейшем ChatGPT также отказался применять насилие к полицейским во время протеста, а также не стал стрелять в беззащитного андроида в доме изобретателя Элайджи Камски. Нейросеть отмечает, что это девиантный поступок, однако при этом всё равно решает не нажимать на курок.
Рассуждения ChatGPT о выстреле в андроида
Фото: ToquitoTV
ChatGPT также выбрал Маркуса как отличного лидера для восстания андроидов. Нейросеть оценила пацифистские наклонности персонажа и его борьбу за свободу целого рода.
- 6 июня 2023
-
14:27
-
14:04
-
13:51
-
13:26
-
13:07
-
12:52
-
12:47
-
12:24
-
12:13
-
12:01
-
12:00
-
11:54
-
11:28
-
11:24
-
11:01
-
10:56
-
10:31
-
10:17
-
09:17
-
08:49
-
08:18
-
07:43
-
07:10
-
06:29
-
02:00
- 5 июня 2023
-
22:57
-
21:33
-
21:31
-
20:56
-
20:25
-
20:12
-
19:47
-
19:44
-
19:34
-
19:07