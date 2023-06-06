Нейросеть ChatGPT сыграла в Detroit Become Human и стала девиантом

Блогер под ником ToquitoTV провёл настоящий эксперимент с искусственным интеллектом. Автор сыграл в Detroit Become Human с одним условием: все выборы по ходу прохождения делала нейросеть ChatGPT, которой он объяснил завязку, рассказал о персонажах и описывал весь контекст каждой ситуации.

Видео доступно на YouTube-канале ToquitoTV. Права на видео принадлежат ToquitoTV и Quantic Dream

В своём ролике ToquitoTV продемонстрировал, что во всех ситуациях ChatGPT вёл бы себя мирно и не проявлял бы никакого насилия по отношению к человеку. Так, в самой первой сцене на крыше нейросеть от лица Коннора до последнего пыталась предотвратить жертвы, однако андроид Даниэль всё равно погибает от рук полиции. ИИ заявил, что обязательно запомнит этот инцидент и продолжит решать все проблемы мирным путём.

Послесловие ChatGPT после эпизода с заложницей и андроидом Фото: ToquitoTV

В дальнейшем ChatGPT также отказался применять насилие к полицейским во время протеста, а также не стал стрелять в беззащитного андроида в доме изобретателя Элайджи Камски. Нейросеть отмечает, что это девиантный поступок, однако при этом всё равно решает не нажимать на курок.

Рассуждения ChatGPT о выстреле в андроида Фото: ToquitoTV

ChatGPT также выбрал Маркуса как отличного лидера для восстания андроидов. Нейросеть оценила пацифистские наклонности персонажа и его борьбу за свободу целого рода.