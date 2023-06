По серии игр Syberia снимут мультсериал о путешествии Кейт Уокер в Россию

Французское издательство Microids объявило о разработке мультсериала по серии игр Syberia («Сибирь»). Производством шоу займётся What The Prod, которая сейчас работает над анимационной картиной The Magnificent Life of Marcel Pagnol, посвящённой французскому режиссёру и драматургу Марселю Паньолю.

Сюжет мультсериала расскажет о юристе Кейт Уокер, которая приезжает из Нью-Йорка в восточную часть России. Авторы обещают сохранить антураж оригинальных игр и погрузить зрителей в эпическое приключение с запоминающимися персонажами.

Когда именно состоится премьера мультсериала, неизвестно. К сожалению, до выхода шоу не доживёт создатель оригинальных игр Бенуа Сокаль. Он умер в мае 2021 года после продолжительной болезни.