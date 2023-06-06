В Marvel были против назначения Роберта Дауни-младшего на роль Железного человека

Сейчас киновселенная Marvel — невероятно значимая франшиза в мире кино. За последние 15 лет «Марвел» выпустила 32 фильма с суммарными сборами в $ 28 млрд. Однако мало кто прогнозировал такой успех, особенно когда ты запускаешь франшизу с Робертом Дауни-младшим.
Бывший президент Marvel Studios Дэвид Мейзел рассказал, что совет директоров всячески отвергал идеи руководства для главной роли в фильме «Железный человек». В то время актёр попадал в скандалы из-за наркотической зависимости, нескольких реабилитаций и переживал настоящий карьерный спад.
Топ-менеджеры попросту опасались, что Дауни-младший не справится с выпавшей ему ответственностью. Однако Мейзел и режиссёр «Железного человека» Джон Фавро настояли на своём, поэтому совет директоров был вынужден согласиться.
В совете директоров подумали, что я сошел с ума, раз отдал будущее компании в руки наркомана. Я помог им понять, насколько он хорош для этой роли. Мы все были уверены, что он был чист и останется чистым в дальнейшем.
В результате Роберт Дауни-младший сыграл решающую роль в формировании популярности киновселенной Marvel, а его персонаж стал одним из главных героев франшизы вплоть до победы над Таносом в «Финале».
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