Команды NS, Nix и Stray сыграют на шоу-турнире Streamers Battle 3 с призовыми 1 млн рублей

Организаторы турнира стримеров Streamers Battle по Dota 2 объявили список команд на следующий сезон, который пройдёт с 13 по 18 июня. Призовой фонд составит 1 млн рублей.

Участие примут составы шести популярных стримеров, которые соберут свои команды из про-игроков и медийных личностей. На первом этапе они сыграют круговой турнир по системе «каждый с каждым», а затем разыграют основной призовой фонд в плей-офф.

Помимо того, лучший игрок турнира получит дополнительный приз в размере 200 тыс. рублей.

Капитаны команд Streamers Battle 3:

Тимур ТраВоМаН Хафизов;

Федор Ybicanoooobov Юрченко;

Александр GoodWIN Салихзянов;

Ярослав NS Кузнецов;

Олег Stray228 Бочаров;

Александр Nix Левин.

Точные составы команд будут объявлены позднее. Однако уже известно, что NS будет играть вместе с экс-тиммейтами по Virtus.pro Егором JotM Сурковым и Ильёй IllidanSTR Пивцаевым. Nix соберёт ростер с Cooman, а комментатор Никита 4ce Котков сыграет за команды ТраВоМаН.