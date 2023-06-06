Команды NS, Nix и Stray сыграют на шоу-турнире Streamers Battle 3 с призовыми 1 млн рублей

Организаторы турнира стримеров Streamers Battle по Dota 2 объявили список команд на следующий сезон, который пройдёт с 13 по 18 июня. Призовой фонд составит 1 млн рублей.
Участие примут составы шести популярных стримеров, которые соберут свои команды из про-игроков и медийных личностей. На первом этапе они сыграют круговой турнир по системе «каждый с каждым», а затем разыграют основной призовой фонд в плей-офф.
Помимо того, лучший игрок турнира получит дополнительный приз в размере 200 тыс. рублей.
Капитаны команд Streamers Battle 3:
- Тимур ТраВоМаН Хафизов;
- Федор Ybicanoooobov Юрченко;
- Александр GoodWIN Салихзянов;
- Ярослав NS Кузнецов;
- Олег Stray228 Бочаров;
- Александр Nix Левин.
Точные составы команд будут объявлены позднее. Однако уже известно, что NS будет играть вместе с экс-тиммейтами по Virtus.pro Егором JotM Сурковым и Ильёй IllidanSTR Пивцаевым. Nix соберёт ростер с Cooman, а комментатор Никита 4ce Котков сыграет за команды ТраВоМаН.
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