Где найти все алтари Лилит в Diablo 4 — полная карта

Diablo 4 поступила в продажу, и многие геймеры уже начали своё путешествие по мрачному Санктуарию. Одно из важнейших сооружений в мире игры — алтари матери Лилит, дающие множество бонусов всем героям.

Алтари позволяют эффективнее всего повышать уровень известности. Всего их пять, а заработав все, пользователь получит:

+ 10 очков умений;

+ 400 к максимальному количеству оболов;

+ 5 к максимальному запасу зелий;

+ 20 очков совершенствования (действует только на персонажей 50+ уровня);

каждый отдельный персонаж, достигший этого уровня известности, получит 1 240 000 золота (по 248 000 за одну локацию пятого уровня).

Карта алтарей Лилит в Diablo 4

Фото: Mapgenie

Diablo 4 уже доступна на ПК и консолях. В день релиза Blizzard повысила цены на игру в Турции.