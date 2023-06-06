Где найти все алтари Лилит в Diablo 4 — полная карта
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Diablo 4 поступила в продажу, и многие геймеры уже начали своё путешествие по мрачному Санктуарию. Одно из важнейших сооружений в мире игры — алтари матери Лилит, дающие множество бонусов всем героям.
Алтари позволяют эффективнее всего повышать уровень известности. Всего их пять, а заработав все, пользователь получит:
- + 10 очков умений;
- + 400 к максимальному количеству оболов;
- + 5 к максимальному запасу зелий;
- + 20 очков совершенствования (действует только на персонажей 50+ уровня);
- каждый отдельный персонаж, достигший этого уровня известности, получит 1 240 000 золота (по 248 000 за одну локацию пятого уровня).
Карта алтарей Лилит в Diablo 4
Фото: Mapgenie
Посмотреть карту в высоком разрешении можно по этой ссылке.
Diablo 4 уже доступна на ПК и консолях. В день релиза Blizzard повысила цены на игру в Турции.
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Комментарии
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