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Дженна Ортега выступит продюсером второго сезона сериала «Уэнсдей»

Дженна Ортега выступит продюсером второго сезона сериала «Уэнсдей»
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Актриса Дженна Ортега объявила о том, что она станет продюсером второго сезона сериала «Уэнсдей». Это значит, что девушка будет в том числе отвечать за производство шоу и сможет переписывать реплики, требовать переснять ту или иную сцену, а также куда больше взаимодействовать с шоураннерами и режиссёрами.

Как отметила Ортега, она с 12 лет хочет влиять на производство проектов, в которых участвует. Однако ей вечно отвечают «ты же не сценаристка» и «просто делай свою работу». Именно эту свободу девушка теперь заполучила официально в «Уэнсдей», хотя и в первом сезоне актриса также внесла множество правок в образ своего персонажа.

У второго сезона сериала «Уэнсдей» пока нет точной даты выхода. На создание продолжения наверняка оказывает влияние забастовка сценаристов США, которая началась в мае.

Больше о правках в «Уэнсдей»:
Дженна Ортега меняла сценарий «Уэнсдей» прямо во время съёмок
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