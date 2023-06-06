Дженна Ортега выступит продюсером второго сезона сериала «Уэнсдей»

Актриса Дженна Ортега объявила о том, что она станет продюсером второго сезона сериала «Уэнсдей». Это значит, что девушка будет в том числе отвечать за производство шоу и сможет переписывать реплики, требовать переснять ту или иную сцену, а также куда больше взаимодействовать с шоураннерами и режиссёрами.
Как отметила Ортега, она с 12 лет хочет влиять на производство проектов, в которых участвует. Однако ей вечно отвечают «ты же не сценаристка» и «просто делай свою работу». Именно эту свободу девушка теперь заполучила официально в «Уэнсдей», хотя и в первом сезоне актриса также внесла множество правок в образ своего персонажа.
У второго сезона сериала «Уэнсдей» пока нет точной даты выхода. На создание продолжения наверняка оказывает влияние забастовка сценаристов США, которая началась в мае.
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