Старт продаж Diablo 4 стал самым успешным запуском в истории Blizzard

Diablo 4 только вышла, но Blizzard уже подводит некоторые итоги старта проекта. Как сообщают авторы, проект стал самым быстропродаваемым продуктом компании за всю её историю. Учитывая невероятный старт Overwatch в 2016 году, а также крайне успешные запуски новых дополнений для World of Warcraft, цифры новая «Диабло» показывает невероятные.

Фото: Blizzard

Diablo 3 в 2012 году стартовал с 3,5 млн копий за первые 24 часа.

За время раннего доступа, который стартовал 2 июня, игроки наиграли 93 млн часов — около 10 тысяч лет.

Diablo 4 — четвёртая часть культовой серии экшен-RPG. Действие квадриквела разворачивается через 60 лет после событий третьей части — после того как миллионы людей были убиты действиями Высоких Небес и Пылающего Ада. Сюжет будет во многом посвящён Лилит, прародительнице человечества и дочери Мефисто.