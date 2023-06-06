Старт продаж Diablo 4 стал самым успешным запуском в истории Blizzard

Diablo 4 только вышла, но Blizzard уже подводит некоторые итоги старта проекта. Как сообщают авторы, проект стал самым быстропродаваемым продуктом компании за всю её историю. Учитывая невероятный старт Overwatch в 2016 году, а также крайне успешные запуски новых дополнений для World of Warcraft, цифры новая «Диабло» показывает невероятные.
Фото: Blizzard
За время раннего доступа, который стартовал 2 июня, игроки наиграли 93 млн часов — около 10 тысяч лет.
Diablo 4 — четвёртая часть культовой серии экшен-RPG. Действие квадриквела разворачивается через 60 лет после событий третьей части — после того как миллионы людей были убиты действиями Высоких Небес и Пылающего Ада. Сюжет будет во многом посвящён Лилит, прародительнице человечества и дочери Мефисто.
- 6 июня 2023
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