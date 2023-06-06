Актёр Кьюба Гудинг-младший урегулировал дело по обвинению в изнасиловании до суда

Американский актёр Кьюба Гудинг-младший, обвинённый в изнасиловании, урегулировал процесс до начала судебного заседания. Об этом сообщает Variety со ссылкой на New York Times.

Ранее неизвестная женщина подала исковое заявление на актёра. Она утверждала, что Кьюба пригласил её вместе с другом выпить в лаунже отеля, а затем предложил истице зайти в номер, чтобы переодеться. Несмотря на отказ женщины, Гудинг-младший закрыл дверь и изнасиловал её.

Суд должен был начаться сегодня, 6 июня, однако заседание так и не состоялось. Агент актёра заявил, что все обвинения ложны и их сторона так и не получила иск.

Ранее Кьюбу уже обвиняли в насильственных действиях. В прошлом году он признал свою вину по некоторым пунктам, что позволило ему избежать тюремного наказания.

Кьюба Гудинг-младший стал известен благодаря ролям в «Пёрл-Харборе», «Снежных псах» и «Джерри Магуайере» — за последний он получил «Оскар».