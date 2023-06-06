Выход российской игры «Смута» предварительно намечен на начало 2024 года

Глава Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский в интервью РБК рассказал подробности об инвестициях в российскую RPG «Смута» и другие игровые проекты.

По словам руководителя, выход игры может состояться уже в первых месяцах следующего года.

Где-то к концу года проект будет практически готов в той версии, которую уже можно будет объективно использовать. Официальный релиз предварительно запланирован на начало 2024 года.

Глава ИРИ также отметил, что вложенные в игру 490 млн рублей — небольшие деньги для топовой игры, сравнив затраты на «Смуту» с Atomic Heart.

Mundfish очень много денег вложил в дистрибуцию и в промо. «Смута», конечно, будет дешевле. Вопрос в результате. Главное, чтобы продукт был востребован и им воспользовались.

Он также напомнил, что институт выделил деньги ещё на шесть «достаточно больших игр», в том числе на «Спарту» и «Ночь в музее».

Сейчас наша задача — сделать так, чтобы в 2024 году среднестатистический геймер мог выбрать из набора пяти-шести российских игр, и они были бы, скажем так, не стыдные.

Институт развития интернета выделил на разработку «Смуты» 230 млн рублей, впоследствии значительно увеличив эту сумму.