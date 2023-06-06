Опубликован первый постер фильма «Неудержимые 4» — завтра покажут трейлер
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В твиттер-аккаунте «Неудержимых» был опубликован первый постер четвёртой части серии, выход которой состоится в сентябре.
А уже завтра, 7 июня, создатели обещают представить полноценный трейлер фильма «Неудержимые 4».
Фото: «Твиттер» фильма
К своим ролям в «Неудержимых 4» вернутся Сильвестр Сталлоне и Джейсон Стэтхэм, а также Дольф Лундгрен и Рэнди Кутюр. В актёрский состав также вошли Меган Фокс, Ико Уайс и Тони Джаа.
В то же время четвёртая часть станет первой без Арнольда Шварцнеггера — ранее он рассказал журналистам, что ему хватило трилогии. Зато отряд пополнят новые персонажи.
По сюжету, на этот раз отряд получит задание, которое вовлечёт героев в ядерный конфликт между Россией и США. Премьера фильма «Неудержимые 4» состоится 22 сентября.
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