Опубликован первый постер фильма «Неудержимые 4» — завтра покажут трейлер

В твиттер-аккаунте «Неудержимых» был опубликован первый постер четвёртой части серии, выход которой состоится в сентябре.

А уже завтра, 7 июня, создатели обещают представить полноценный трейлер фильма «Неудержимые 4».

Фото: «Твиттер» фильма

К своим ролям в «Неудержимых 4» вернутся Сильвестр Сталлоне и Джейсон Стэтхэм, а также Дольф Лундгрен и Рэнди Кутюр. В актёрский состав также вошли Меган Фокс, Ико Уайс и Тони Джаа.

В то же время четвёртая часть станет первой без Арнольда Шварцнеггера — ранее он рассказал журналистам, что ему хватило трилогии. Зато отряд пополнят новые персонажи.

По сюжету, на этот раз отряд получит задание, которое вовлечёт героев в ядерный конфликт между Россией и США. Премьера фильма «Неудержимые 4» состоится 22 сентября.