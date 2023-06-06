Вышел финальный трейлер «Трансформеров: Восхождение Звероботов»
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Paramount Pictures представила последний ролик перед релизом в кинотеатрах мира фантастического фильма «Трансформеры: Восхождение Звероботов».
В финальный трейлер вошли красочные кадры с Оптимусом Праймом, персонажами франшизы и некоторые эпичные моменты картины.
Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.
Сюжет новой части «Трансформеров» вернёт зрителей в 1994 год — основные события развернутся в Перу, где двое археологов вступят в конфликт с древней цивилизацией. Главные роли исполнили Мишель Йео, Пит Дэвидсон, Рон Перлман и Энтони Рамос.
Премьера фильма «Трансформеры: Восхождение Звероботов» состоится 7 июня в кинотеатрах. В России ленту официально не покажут.
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