Вышел финальный трейлер «Трансформеров: Восхождение Звероботов»

Paramount Pictures представила последний ролик перед релизом в кинотеатрах мира фантастического фильма «Трансформеры: Восхождение Звероботов».

В финальный трейлер вошли красочные кадры с Оптимусом Праймом, персонажами франшизы и некоторые эпичные моменты картины.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

Сюжет новой части «Трансформеров» вернёт зрителей в 1994 год — основные события развернутся в Перу, где двое археологов вступят в конфликт с древней цивилизацией. Главные роли исполнили Мишель Йео, Пит Дэвидсон, Рон Перлман и Энтони Рамос.

Премьера фильма «Трансформеры: Восхождение Звероботов» состоится 7 июня в кинотеатрах. В России ленту официально не покажут.