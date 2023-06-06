«Смешно, что это приняли за один день»: Maddyson высказался о новых правилах Twitch

Известный стример Илья Мэддисон жёстко отреагировал на введение новых правил о рекламе на Twitch.

По словам Maddyson, нововведения платформы больше всего навредят букмекерским конторам, а значит, и всей медиасфере.

Сильнее всего это ударит по рекламе буков, которые сейчас спонсируют 99% спорта, киберспорта, ютуберов и стримеров. Но и рекламу пиццы теперь особо не разместишь, можно только один баннер на три процента экрана.

Илья также обратил внимание, что под угрозой оказались спонсорские соглашения о рекламе на трансляциях, которая теперь оказалась под запретом.

Смешно, что это приняли за один день, а многие стримеры подписали рекламные контракты на полгода вперёд, уже получив бабки.

При этом Мэддисон считает, что стримеры не решатся перейти на другие сайты для трансляций из-за опасений потерять большую часть аудитории. По его мнению, все будут пытаться приспособиться к новым условиям Twitch.

Новые правила о рекламе на трансляциях Twitch ввёл сегодня, 6 июня. Стримерам запретили встраивать видео- и аудиорекламу, продвигать ряд товаров и услуг, а также резко ограничили максимальную площадь рекламных баннеров на экране.