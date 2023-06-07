Вышло обновление Counter-Strike 2 — добавили карту Mirage и возможность продать оружие

Компания Valve выпустила патч для Counter-Strike 2, закрытой бета-версии новой вариации шутера CS:GO.
Прежде всего, у игроков появилась возможность продать случайно купленное оружие и гранаты. Меню закупки было переработано: теперь игрок заранее выбирает нужное оружие для каждого слота в меню. Выбор между M4A4 и M4A1-S доступен вне зависимости от стороны.
Фото: Valve
Вместо Dust 2 игрокам в CS2 теперь доступна другая карта — Mirage, также с улучшенной графикой и новыми текстурами. Помимо этого, были переработаны дым и звук Famas, а выстрел из дробовика теперь оставляет более крупное отверстие в дыму.
С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте разработчиков.
Ранее Valve планировала выпустить CS2 в открытый доступ летом этого года.
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