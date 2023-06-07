Крис Хемсворт — о резких высказываниях Тарантино и Скорсезе в сторону Marvel: это угнетает

Актёр Крис Хемсворт в интервью британскому журналу GQ рассказал о своём отношении к Мартину Скорсезе и Квентину Тарантино из-за их негативных высказываний в сторону проектов Marvel Studios.

Как отметил Хемсворт, его угнетают подобные высказывания, однако Скорсезе и Тарантино он действительно уважает и любит.

Угнетает, когда я слышу нечто подобное. Вот два моих героя, с которыми я не буду работать. Имею в виду, они вряд ли мои фанаты. Но я бы в мгновение ока бросился работать с каждым из них. Я всё равно благодарен быть частью того, что удерживает людей в кинотеатрах. Были ли фильмы Marvel в ущерб другим картинам, я не знаю.

Крис Хемсворт получил широкую известность за роль Тора, которую он исполняет в фильмах Marvel Studios с 2011 года. Актёр не собирается окончательно прощаться с ролью и рад вернуться к Тору, если у этого будет интересная реализация.