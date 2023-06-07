Кристофер Нолан написал сценарий «Оппенгеймера» от первого лица — впервые в карьере

Известный режиссёр Кристофер Нолан рассказал в интервью изданию Empire, что впервые за свою карьеру написал сценарий к фильму от первого лица. Этим фильмом оказался «Оппенгеймер» с Киллианом Мёрфи.

Также от первого лица Нолан написал и режиссёрские указания. Таким образом постановщик хотел как бы проникнуть в разум героев и понять их изнутри.

На самом деле я писал от первого лица, чего никогда раньше не делал. Я не знаю, делал ли кто-нибудь это раньше. Но суть этого в том, чтобы рассказать всё с точки зрения Оппенгеймера — вы буквально смотрите на мир его глазами. Я хотел по-настоящему пережить эту историю вместе с Оппенгеймером, а не сидеть рядом с ним и судить его. Это казалось бессмысленным занятием.

«Оппенгеймер» расскажет историю научного руководителя Манхэттенского проекта Роберта Оппенгеймера, в рамках которого в годы Второй мировой войны разрабатывались первые образцы ядерного оружия. Вместе с Киллианом Мёрфи в ленте снялись Эмили Блант, Роберт Дауни-младший, Флоренс Пью и другие.

Премьера фильма состоится 21 июля.