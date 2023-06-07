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Final Fantasy 16 официально будет поддерживать русский язык

Final Fantasy 16 официально будет поддерживать русский язык
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Информация о появлении русского языка в Final Fantasy 16 появилась ещё в феврале, однако точных данных не было, но на сайте Square Enix наконец-то рассказали про локализацию.

Теперь можно не сомневаться — Final Fantasy 16 получит поддержку русского языка, будут переведены субтитры и интерфейс, однако дубляжа можно не ждать. Озвучка будет только на английском, итальянском, французском, немецком, испанском и японском языках.

Фото: Square Enix

Final Fantasy 16 — новая часть популярной франшизы, которая во всём должна стать лучше предыдущих частей. Известно, что у игры будут обширные локации для исследования и продвинутая боевая система.

Релиз Final Fantasy 16 состоится 22 июня только для PS5. Игра будет эксклюзивом консоли Sony как минимум до конца зимы 2024 года.

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