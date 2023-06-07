HBO закрыла детективный сериал «Перри Мейсон» Роберта Дауни-младшего

HBO официально закрыла детективный сериал «Перри Мейсон», выходивший с 2020 года. Второй сезон шоу завершился в конце апреля и, судя по всему, не смог привлечь массовую аудиторию к экранам. Компания поблагодарила авторов за их труд и предложила им поработать вместе над каким-нибудь другим проектом.

За производство «Перри Мейсона» отвечала Team Downey — продюсерская компания, основная Робертом Дауни-младшим и Сьюзан Дауни в 2010 году. Шоураннерами проекта выступали Рон Фицджералд («Мир Дикого Запада») и Ролин Джонс («Изгоняющий дьявола»).

«Перри Мейсон» рассказывает о частном детективе в 1930-е годы, страдающем от алкоголизма и тяжело переживающем развод с женой. Герой занимается небольшими делами, выслеживая неверных супругов, пока однажды ему не предлагают заняться громким расследованием. Мейсон соглашается и оказывается втянут в заговор с участием местной элиты и религиозной секты.