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«Действительно страшная»: геймеры в восторге от Amnesia: The Bunker

«Действительно страшная»: геймеры в восторге от Amnesia: The Bunker
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Вчера состоялся релиз хоррора Amnesia: The Bunker. Критики приняли игру неплохо, а теперь пришло время посмотреть, как на проект отреагировали геймеры.

В Steam у новой Amnesia 89% положительных отзывов, большинство геймеров приняли игру тепло. Аудитория отмечает, что у студии получился отличный хоррор с пугающими моментами, в который приятно играть.

Спасибо студии Frictional Games, что они уже столько лет держат планку качества. Дарят нам небольшие, но душевно ламповые, сделанные с любовью и фирменным стилем игры. Каждая из них врезается в память и остаётся в сердечке у фанатов.
Стоящая игра! Гораздо круче Amnesia: Rebirth по части геймплея: если в предыдущей части была только ходьба, то здесь постоянно нужно использовать кучу предметов (гранаты, молотовы, бутылки и др.), чтобы отвлекать монстра или атаковать его. Эта Amnesia действительно страшная.
Офигенная игра, вышла сегодня, когда наиграл четыре часа непрерывного решения головоломок и постоянно шугался монстра, который может вылезти из своего укрытия просто так, страх на пределе до сих пор!

Несмотря на обильный восторг, есть и те, кому игра совсем не понравилась. Среди минусов выделяют глупый сюжет, скучный геймплей и отсутствие страшных моментов. Важно понимать, что всё это, конечно же, субъективно.

Amnesia: The Bunker доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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