Фильм «Мятежная луна» Зака Снайдера получит режиссёрскую версию для взрослых

Зак Снайдер объявил, что его грядущий научно-фантастический фильм «Мятежная луна» выйдет в двух версиях. Первая предназначена для самых обычных зрителей, а вторая понравится взрослым, которые хотят более глубокого погружения в новую вселенную автора.

Пока неясно, как именно постановщик планирует разделить картину. Возможно, нас ждёт обычная и режиссёрская версии ленты — как было с «Лигой справедливости». Тогда Снайдер выпустил четырёхчасовую ленту с собственным монтажом, которая понравилась зрителям куда больше, чем версия для кинотеатров Джосса Уидона.

Фильм «Мятежная луна» выйдет 22 декабря на Netflix. Снайдер уже работает над продолжением картины, которая также получит две версии. Кроме того, идёт производство и видеоигры по мотивам франшизы.