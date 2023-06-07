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В Сеть слили личные данные клиентов «Ашана», Gloria Jeans и «Твой дом»

В Сеть слили личные данные клиентов «Ашана», Gloria Jeans и «Твой дом»
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Газета «Коммерсантъ» сообщила, что в Сети появились слитые клиентские базы данных сетей магазинов «Ашан», «Твой дом» и Gloria Jeans, содержащие имена, номера телефонов и адреса доставки товаров.

Их выложил хакер, опубликовавший ранее данные клиентов сервисов «Сбера». Злоумышленник угрожал слить данные 12 компаний, под удар уже попало девять.

В сервисе DLBI полагают, что источником утечки данных «Твой дом» могла стать система «1C-Битрикс» — как через уязвимость, так и через получение доступа к резервной копии сервера базы данных или к нему самому. Гипермаркет «Твой дом» как раз есть в числе компаний, создавших корпоративный сайт на платформе.

Служба безопасности «Ашана» подтвердила утечку и сообщила, что проводит внутреннее расследование с целью «установления вектора атаки и источника». В Gloria Jeans проверяют, принадлежат ли данные покупателям.

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