Съёмки фильма «Миссия: невыполнима 8» остановили из-за забастовки сценаристов США

Том Круз надолго запомнит производство седьмой и восьмой частей «Миссии: невыполнима». Производство дилогии стартовало прямо в разгар пандемии коронавируса, из-за чего съёмочная команда была вынуждена переписывать сценарий, менять съёмочные локации и приостанавливать производство на некоторое время.

В марте 2022 года стартовали съёмки восьмой части серии — зимой команда отсняла нужные кадры в Великобритании и поехала в Италию. Однако в июне авторов настигла забастовка сценаристов США, из-за которой создатели не могут вносить изменения в реплики героев и сюжет фильма. В результате режиссёр фильма Кристофер МакКуорри принял решение отложить производство картины до окончания протеста.

Сейчас премьера фильма «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 2» намечена на 28 июня 2024 года. Однако на фоне остановки производства кинокомпании Paramount Pictures наверняка придётся сдвинуть дату релиза на более поздний срок.