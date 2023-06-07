Съёмки фильма «Миссия: невыполнима 8» остановили из-за забастовки сценаристов США

Том Круз надолго запомнит производство седьмой и восьмой частей «Миссии: невыполнима». Производство дилогии стартовало прямо в разгар пандемии коронавируса, из-за чего съёмочная команда была вынуждена переписывать сценарий, менять съёмочные локации и приостанавливать производство на некоторое время.
В марте 2022 года стартовали съёмки восьмой части серии — зимой команда отсняла нужные кадры в Великобритании и поехала в Италию. Однако в июне авторов настигла забастовка сценаристов США, из-за которой создатели не могут вносить изменения в реплики героев и сюжет фильма. В результате режиссёр фильма Кристофер МакКуорри принял решение отложить производство картины до окончания протеста.
Сейчас премьера фильма «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 2» намечена на 28 июня 2024 года. Однако на фоне остановки производства кинокомпании Paramount Pictures наверняка придётся сдвинуть дату релиза на более поздний срок.
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