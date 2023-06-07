Первый игрок Diablo 4 с уровнем 100 на харде потерял героя через 82 часа из-за дисконнекта

Популярный стример Diablo 4 Суайб cArn Ханаф первым в мире добрался до 100-го уровня на «Хардкоре» — максимальном уровне сложности. После невероятного достижения игрок отправился уничтожать финального босса, как вдруг он потерял соединение с сервером, а его персонаж погиб.

Видео доступно на Twitch-канале cArn. Права на видео принадлежат cArn

Это значит, что cArn полностью лишился своего персонажа — на «Хардкоре» смерть героя приводит к его полному исчезновению с аккаунта. Согласно внутриигровому дневнику, персонажа убила летучая мышь. На его прокачку стример потратил примерно 82 часа.

Подобный инцидент наверняка привлечёт внимание самой Blizzard, ведь технически персонаж Ханафа не умирал. Тем более что случайная потеря соединения с сервером с уровнем популярности Diablo 4 более чем реальна.