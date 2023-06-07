По мотивам Angry Birds снимут большой мультсериал для Amazon
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Финская компания Rovio объявила о работе над новой экранизацией Angry Birds. Шоу будет состоять из 24 эпизодов и расскажет о юных птицах Хатчлингах. Премьера мультсериала состоится на Amazon Prime, точной даты выхода у него пока нет.
Безымянный проект расскажет о птенцах, которые отправляются в путешествие на остров, однако в процессе случайно катапультируются на другой остров, полный загадок и тайн. Теперь героям необходимо разобраться, где они находятся, и вернуться домой целыми и невредимыми.
Это будет уже девятый мультсериал по мотивам знаменитой серии мобильных игр Angry Birds. Кроме того, про «Злых птиц» выходили и две большие экранизации — «Angry Birds в кино» и «Angry Birds в кино 2», вышедшие в 2016 и 2019 годах соответственно.
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