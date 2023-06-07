Арнольд Шварценеггер в новом ролике разыграл актёров сериала «Фубар»

25 мая в онлайн-кинотеатре Netflix состоялась премьера сериала «Фубар» — первого телевизионного проекта Арнольда Шварценеггера. Спустя полторы недели онлайн-кинотеатр выпустил юмористический ролик, в котором знаменитый актёр разыгрывает своих коллег по шоу на различных медиамероприятиях.
Видео доступно на YouTube-канале Still Watching Netflix. Права на видео принадлежат Netflix
Так, Шварценеггер перевоплотился в человека-дерево, внезапно ворвался на фотосессию и испугал свою коллегу прямо во время записи интервью. Конечно же, шутки актёра все восприняли с юмором — бывшего губернатора Калифорнии, кажется, любят абсолютно все.
Сериал «Фубар» рассказывает об отце и дочери, которые внезапно обнаруживают, что работают над одним и тем же делом для ЦРУ. Героям предстоит переосмыслить свои сложные взаимоотношения и стать настоящими партнёрами, а затем и семьёй.
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