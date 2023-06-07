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Режиссёр культового «Олдбоя» выпустит исторический триллер для Netflix

Режиссёр культового «Олдбоя» выпустит исторический триллер для Netflix
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Знаменитый корейский постановщик Пак Чхан-ук, известный по работе над культовым фильмом «Олдбой», спродюсирует для Netflix исторический триллер «Война и восстание». Пак сотрудничает с популярным онлайн-кинотеатром впервые.

Сюжет ленты поведает о двух друзьях детства, которые стали врагами на фоне важных исторических событий. Для проекта уже нашли исполнителей главных ролей. Их доверили Кан Дон-вону («Поезд в Пусан 2») и Пак Чон-мину («Решение уйти»). Помимо продюсирования, Пак Чхан-ук выступит и соавтором сценария. А поставит картину Ким Сан-ман («Полночь FM»).

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Netflix приступит к съёмкам пятого сезона сериала «Ведьмак» через некоторое время после производства четвёртого. Об этом в беседе с изданием Deadline рассказала кастинг-директор шоу Софи Холланд.

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