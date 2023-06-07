Авторы якутской The Day Before выпустили тизер и раскрыли новые детали игры

Якутская студия Fntastic презентовала новый тизер постапокалиптического экшена The Day Before, а также поделилась свежими скриншотами и любопытными подробностями.
В тизере показали, как неизвестный персонаж «летит» по разрушенному городу на спорткаре.
Новый тизер The Day Before
Видео доступно на YouTube-канале Fntastic. Права на видео принадлежат Fntastic.
Разработчики напомнили, что The Day Before — это песочница в открытом мире, где нужно будет выживать. Игра предложит для исследования и выживания огромный мегаполис Нью Фортуна Сити, а также пригород, который тоже доступен для свободного исследования. Игроки смогут покупать себе дома и обустраивать их по своему усмотрению.
По сюжету у игрока одна цель — восстановить в умирающем мире сообщество. Основа игрового процесса The Day Before — сражения с другими игроками. Биться предстоит и заражёнными под управлением ИИ.
Скриншоты игры The Day Before
Фото: Fntastic
Фото: Fntastic
Фото: Fntastic
Фото: Fntastic
В игре будет предусмотрена и безопасная зона под названием Вудберри. В ней игроки не смогут биться друг с другом. При этом им позволят общаться и торговать, а также создавать команды, получать задания и осваивать какую-нибудь профессию. Например, можно будет попробовать стать музыкантом. В Вудберри также позволят париться в сауне, отдыхать в барах, заниматься фитнесом и другими активностями.
В The Day Before не будет раннего доступа — только закрытые беты до релиза. Релиз намечен на 10 ноября только на ПК. Вскоре после выхода авторы презентуют карту обновлений и анонсируют версии для консолей.
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