Представлена игра Heart Abyss — 2D-экшен с атмосферой феодальной Японии

Компания HeroCraft PC представила ещё одну игру — Heart Abyss. 2D-проект вдохновлён атмосферой феодальной Японии и похож на классические игры жанра: от Katana Zero до недавней Trek to Yomi.

Видео доступно на YouTube-канале HeroCraft PC. Права на видео принадлежат HeroCraft PC.

Разработчики Heart Abyss делают большую ставку на тактическую составляющую боёв: геймеры смогут блокировать и отражать вражеские выпады, а также выполнять мощные комбо, используя глубокий арсенал двух главных героев. Авторы обещают, что у каждого из них будет своя история, а отличаться друг от друга они будут не только внешностью, но и характером.

У Heart Abyss пока нет точной даты выхода. Игру уже можно добавить в список желаемого в Steam, а датой выхода значится «Скоро выйдет».

Скриншоты Heart Abyss

Фото: Herocraft PC

Фото: Herocraft PC

Фото: Herocraft PC

Фото: Herocraft PC