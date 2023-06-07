Авторы российской игры «Смута» ответили на главные вопросы игроков

Разработчики российской игры «Смута» в своей группе в VK ответили на самые волнующие вопросы игроков. Авторы заявили, что они пока планируют распространять игру только в цифровом магазине VK Play. «Другие варианты» пока не обсуждаются.
Размер игровой карты в «Смуте» будет около двух квадратных километров. Всё игровое пространство будет более чем детально проработанным. Сам мир будет реалистичным, без каких-либо сказочных существ, но авторы отметили, что во время изучения локаций можно будет «увидеть всякое».
Мы показываем реальную историю, у нас реалистичный сеттинг, поэтому сказочных персонажей в качестве игровых не предвидится, но, когда бегаешь по живописным лесам, полям и чащам, можно увидеть всякое. Будьте внимательны.
Авторы решили сосредоточиться не на создании огромного открытого мира, а на исторической достоверности и детальной проработке всех элементов игры.
Сделать бесконечный открытый мир при такой степени проработки — невозможно. Кроме того, наша задача — провести игрока по истории, которая развивалась во вполне определённых городах.
Разработка «Смуты» пока находится где-то в середине цикла. Авторам помогают уважаемые российские историки, но с Климом Жуковым они не сотрудничают. Всего в игре будет около 100 полноценных кат-сцен.
Боевая система для «Смуты» всё ещё разрабатывается. Нынешняя боёвка очень проста и предназначена для тестирования прохождения сюжета. Разработчики не хотят, чтобы их проект сравнивали с Kingdom Come: Deliverance и другими подобными играми.
Точная дата релиза «Смуты» пока неизвестна. Разработчики рекомендуют следить за обновлениями в официальной группе игры в VK.
- 7 июня 2023
-
19:21
-
19:17
-
18:43
-
18:30
-
18:19
-
18:14
-
17:49
-
17:26
-
17:00
-
16:19
-
15:53
-
15:28
-
15:05
-
14:47
-
14:18
-
13:47
-
13:20
-
13:02
-
12:54
-
12:44
-
12:33
-
12:20
-
12:15
-
12:03
-
11:57
-
11:33
-
11:20
-
10:51
-
10:30
-
10:28
-
10:00
-
09:19
-
08:43
-
08:04
-
07:43