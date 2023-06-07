Авторы российской игры «Смута» ответили на главные вопросы игроков

Разработчики российской игры «Смута» в своей группе в VK ответили на самые волнующие вопросы игроков. Авторы заявили, что они пока планируют распространять игру только в цифровом магазине VK Play. «Другие варианты» пока не обсуждаются.

Размер игровой карты в «Смуте» будет около двух квадратных километров. Всё игровое пространство будет более чем детально проработанным. Сам мир будет реалистичным, без каких-либо сказочных существ, но авторы отметили, что во время изучения локаций можно будет «увидеть всякое».

Мы показываем реальную историю, у нас реалистичный сеттинг, поэтому сказочных персонажей в качестве игровых не предвидится, но, когда бегаешь по живописным лесам, полям и чащам, можно увидеть всякое. Будьте внимательны.

Авторы решили сосредоточиться не на создании огромного открытого мира, а на исторической достоверности и детальной проработке всех элементов игры.

Сделать бесконечный открытый мир при такой степени проработки — невозможно. Кроме того, наша задача — провести игрока по истории, которая развивалась во вполне определённых городах.

Разработка «Смуты» пока находится где-то в середине цикла. Авторам помогают уважаемые российские историки, но с Климом Жуковым они не сотрудничают. Всего в игре будет около 100 полноценных кат-сцен.

Боевая система для «Смуты» всё ещё разрабатывается. Нынешняя боёвка очень проста и предназначена для тестирования прохождения сюжета. Разработчики не хотят, чтобы их проект сравнивали с Kingdom Come: Deliverance и другими подобными играми.

Точная дата релиза «Смуты» пока неизвестна. Разработчики рекомендуют следить за обновлениями в официальной группе игры в VK.