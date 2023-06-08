Мультфильм «Человек-паук: Паутина вселенных» начали показывать по всей России
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8 июня мультфильм «Человек-паук: Паутина вселенных» добрался до большинства кинотеатров России. Ленту показывают в стране неофициально: она либо становится частью «предсеансового обслуживания», либо её показ организовывает некая сторонняя компания.
Ранее лента уже добралась до небольших региональных кинотеатров, однако именно с четверга «Паутина вселенных» появилась в крупных киносетях с русским дубляжом. Теперь картину можно оценить в большинстве городов России.
Фото: Mirage
«Человек-паук: Паутина вселенных» (ранее он назывался «Человек-паук: Через вселенные 2») расскажет о новых приключениях Майлза Моралеса, Гвен Стейси и других вариаций Человека-паука. Критики и зрители называют вторую часть настоящим произведением искусства.
Наш обзор мультфильма
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