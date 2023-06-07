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Геральт, Йеннифэр, Цири и Лютик — на постерах третьего сезона сериала «Ведьмак»

Netflix представил новые постеры третьего сезона сериала «Ведьмак»
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Netflix опубликовал персональные постеры третьего сезона «Ведьмака» с главными героями шоу. На них можно увидеть Геральта из Ривии, Йеннифэр, Цири и Лютика — авторы заявили, что у каждого из них есть «сила, способная изменить всё».

Кроме того, создатели шоу напомнили, что большой трейлер третьего сезона покажут уже вечером 8 июня на трансляции Summer Game Fest 2023. Ролик представит лично Генри Кавилл вместе с другими актёрами шоу.

Геральт из Ривии

Фото: Netflix

Йеннифэр

Фото: Netflix

Цирилла

Фото: Netflix

Лютик

Фото: Netflix

Премьера третьего сезона «Ведьмака» состоится 29 июня. Продолжение разделят на две части: финальные три эпизода покажут 27 июля. Это будет последний сезон для Генри Кавилла — после этого его заменит звезда «Голодных игр» Лиам Хемсворт.

Кадры из сериала:
Фото
Суровый Геральт из Ривии — на новых кадрах из третьего сезона «Ведьмака»
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