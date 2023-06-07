Второй сезон сериала «Уэнсдей» будет куда мрачнее первого

Второй сезон нашумевшего мистического сериала «Уэнсдей» будет больше сосредоточен на мрачности и пугать зрителя. Авторы сериала хотят добавит в него больше хоррора, а не «грузить» аудиторию любовными линиями персонажей. В этом призналась актриса Дженна Ортега, которая в новом сезоне шоу не только снова исполнит главную роль, но и возьмёт на себя продюсерские обязанности.

Дженна отметила, что она и команда авторов хотят сделать второй сезон более мрачным и «смелым».

Он всё ещё находится в процессе создания. Но мы решили, что хотим больше сосредоточиться на ужасах. Мы отказываемся от романтических любовных линий, что очень здорово. И собираемся стать смелее и более мрачными.

У второго сезона сериала «Уэнсдей» пока нет точной даты выхода. На создание продолжения наверняка оказывает влияние забастовка сценаристов США, которая началась в мае.