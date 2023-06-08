Глава Apple Тим Кук: не знаю, сможет ли обычный человек позволить себе Vision Pro

5 июня компания Apple представила очки дополненной реальности Vision Pro стоимостью от $ 3499 (около 287 тысяч рублей). Журналистов и зрителей устройство впечатлило, однако его цена поразила даже блогеров, которые посчитали её уж слишком большой.

В интервью изданию Good Morning America глава Apple Тим Кук прокомментировал стоимость устройства. По его словам, цена Vision Pro полностью оправданна, учитывая техническую продвинутость гаджета. Топ-менеджер отметил, что Apple Vision Pro — самая передовая электроника на планете на данный момент.

Сможет ли среднестатистический человек позволить себе Vision Pro? Я не знаю. Думаю, что люди будут делать разный выбор в зависимости от своего финансового положения и других факторов. Инженерные разработки и глубина технических решений в Vision Pro просто поражают воображение. Вы получаете разрешение более 4K на каждый глаз. Конечно, это не бесплатно. Это стоит определённых денег. Но при этом я считаю, что у Vision Pro отличная цена.

Продажи Vision Pro должны стартовать в начале 2024 года. До релиза Apple также запустит демонстрационные стенды в фирменных магазинах: в них желающие смогут опробовать устройство перед покупкой.